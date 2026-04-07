Россиянам рассказали о последствиях связи с представителями Ичкерии

ФСБ пообещала найти и привлечь к ответственности всех причастных к ЧРИ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пообещала установить и привлечь к ответственности всех причастных к деятельности самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что за связи с представителями Ичкерии может грозить наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Ранее суд признал ЧРИ и 29 ее подразделений, действующих в 14 странах Европы, террористическими и запретил их деятельность на территории России. По информации ФСБ, члены организации воюют на стороне Украины против России, участвуют в диверсионно-террористических акциях в Белгородской и Курской областях, а также в расправах над российскими военнослужащими и мирными жителями.

