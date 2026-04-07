Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:33, 7 апреля 2026Силовые структуры

Россиянам рассказали о последствиях связи с представителями Ичкерии

ФСБ пообещала найти и привлечь к ответственности всех причастных к ЧРИ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пообещала установить и привлечь к ответственности всех причастных к деятельности самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что за связи с представителями Ичкерии может грозить наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Ранее суд признал ЧРИ и 29 ее подразделений, действующих в 14 странах Европы, террористическими и запретил их деятельность на территории России. По информации ФСБ, члены организации воюют на стороне Украины против России, участвуют в диверсионно-террористических акциях в Белгородской и Курской областях, а также в расправах над российскими военнослужащими и мирными жителями.

6 апреля губернатор Курской области Александр Хинштейн оценил работу ФСБ России в связи с предотвращением теракта против высокопоставленного чиновника региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok