Губернатор отреагировал на предотвращенный ФСБ России подрыв

Губернатор Курской области Хинштейн поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта

Губернатор Курской области Александр Хинштейн оценил работу ФСБ России в связи с предотвращением теракта против высокопоставленного чиновника региона. Он поблагодарил сотрудников спецслужбы на заседании областного правительства, передает ТАСС.

Он высказал слова благодарности силовикам, отреагировавшим на готовящийся подрыв представителя руководства региона. Хинштейн назвал действия «коллег из органов безопасности» профессиональной и высококвалифицированной работой, которая «вселяет в жителей региона уверенность в безопасности и завтрашнем дне».

Мужчина, готовивший теракт, признался, что фотографировал здание правительства Курской области, собирая сведения о маршрутах высокопоставленного чиновника. Он подбирал места, куда можно заложить бомбу, вел наблюдение за административным зданием. Решение о месте подрыва принимала украинская сторона, добавил он.

Гражданин России 1974 года рождения, уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины, проживал в Курской области. Он сам связался с Главным управлением разведки Минобороны Украины и предложил сотрудничество. Его задержали при попытке забрать из тайника взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело.