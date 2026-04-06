Слежку за одним из руководителей российского региона раскрыли на видео

12:20, 6 апреля 2026

ФСБ показала видео признания агента Киева, готовившего подрыв курского чиновника
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Мужчина, готовивший теракт против одного из руководителей Курской области, раскрыл детали подготовки преступления на оперативном видео ФСБ. Запись публикует ТАСС.

На кадрах мужчина признается, что фотографировал здание правительства Курской области, собирая сведения о маршрутах высокопоставленного чиновника. Он подбирал места, куда можно заложить бомбу, вел наблюдение за административным зданием. Решение о месте подрыва принимала украинская сторона, добавил он.

Гражданин России 1974 года рождения, уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины, проживал в Курской области. Он сам связался с Главным управлением разведки Минобороны Украины и предложил сотрудничество. Его задержали при попытке забрать из тайника взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело.

