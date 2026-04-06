Появились подробности предотвращенного теракта в отношении высокопоставленного чиновника

В Курской области задержали покушавшегося на высокопоставленного чиновника

В Курской области задержали мужчину за покушение на высокопоставленного чиновника. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, проживающий в области уроженец Винницкой области Украины по заданию представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины занимался наблюдением рядом со зданием правительства региона для установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также подбора места установления взрывного устройства.

Полученную информацию он через один из мессенджеров направил куратору. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника при попытке изъятия из схрона взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного чиновника в российском регионе.