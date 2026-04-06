Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:03, 6 апреля 2026Силовые структуры

Появились подробности предотвращенного теракта в отношении высокопоставленного чиновника

В Курской области задержали покушавшегося на высокопоставленного чиновника
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Курской области задержали мужчину за покушение на высокопоставленного чиновника. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, проживающий в области уроженец Винницкой области Украины по заданию представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины занимался наблюдением рядом со зданием правительства региона для установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также подбора места установления взрывного устройства.

Полученную информацию он через один из мессенджеров направил куратору. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника при попытке изъятия из схрона взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного чиновника в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok