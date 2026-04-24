14:43, 24 апреля 2026Экономика

Сбер снизит ставки по ипотеке

Сбер с 27 апреля снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 п.п.
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сбер с 27 апреля снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентный пункт (п.п.). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Конечная цифра зависит от размера первоначального взноса. Если он находится на уровне 50,1 процента и выше, ставка уменьшится на 0,2 п.п. Если взнос будет в диапазоне от 30,1 до 50 процентов, то ставка снизится на 1 процентный пункт.

В сервисе «Домклик» минимальные ставки составят от 15,5 процента на покупку «первички» и от 15,8 на «вторичку», добавили в Сбере.

Также со следующего понедельника финансовая организация снизит ставку по рефинансированию потребкредитов. С 17,9 процента она опустится до 17,4 процента.

По итогам заседания в пятницу, 24 апреля, Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5 процента годовых. При этом в ЦБ отметили, что риски разгона цен все еще актуальны, и это не позволяет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) более активно. Проинфляционные риски в первую очередь связаны с мировыми событиями, включая конфликт на Ближнем Востоке, добавили представители регулятора.

