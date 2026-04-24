Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 24 апреля 2026Мир

Шансы Трампа реформировать НАТО оценили

Политолог Дудаков: Трамп вряд ли сможет провести серьезные реформы внутри НАТО
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет провести серьезные реформы внутри НАТО. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru политолог Малек Дудаков.

По его словам, в альянсе не спешат поддерживать инициативы Вашингтона. В частности, требование увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП воспринимается как необязательное. Дудаков отметил, что европейские страны не видят необходимости срочно менять текущие правила.

«Что касается внутренней реформы НАТО, я думаю, что в ближайшее время ждать не стоит», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что у Трампа ограничены возможности для давления на союзников. Даже возможный выход США из НАТО остается малореалистичным сценарием, поскольку требует одобрения конгресса.

При этом, считает политолог, Вашингтон может пойти по другому пути. В частности, речь идет о постепенном сокращении участия в делах Альянса. США уже сейчас могут реже участвовать в совместных операциях и делать ставку на сотрудничество с отдельными странами. По мнению эксперта, такие изменения могут привести к ослаблению роли США в обеспечении безопасности Европы.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа разделила страны НАТО на «хорошие» и «плохие» в зависимости от их вклада в деятельность альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok