Шансы Трампа реформировать НАТО оценили

Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет провести серьезные реформы внутри НАТО. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru политолог Малек Дудаков.

По его словам, в альянсе не спешат поддерживать инициативы Вашингтона. В частности, требование увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП воспринимается как необязательное. Дудаков отметил, что европейские страны не видят необходимости срочно менять текущие правила.

«Что касается внутренней реформы НАТО, я думаю, что в ближайшее время ждать не стоит», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что у Трампа ограничены возможности для давления на союзников. Даже возможный выход США из НАТО остается малореалистичным сценарием, поскольку требует одобрения конгресса.

При этом, считает политолог, Вашингтон может пойти по другому пути. В частности, речь идет о постепенном сокращении участия в делах Альянса. США уже сейчас могут реже участвовать в совместных операциях и делать ставку на сотрудничество с отдельными странами. По мнению эксперта, такие изменения могут привести к ослаблению роли США в обеспечении безопасности Европы.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа разделила страны НАТО на «хорошие» и «плохие» в зависимости от их вклада в деятельность альянса.