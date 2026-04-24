Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:12, 24 апреля 2026Моя страна

Скачки на «тройках» захотели сделать национальным видом спорта в России

Мединский предложил сделать скачки на «тройках» национальным видом спорта
Алина Черненко

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Скачки на «русских тройках» захотели сделать национальным видом спорта в стране. С таким предложением выступил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время конференции ММПЦ МИА «Россия сегодня», его слова цитирует Sport Baza.

Спикер подчеркнул, что «тройка» как средство передвижения — это сугубо российское изобретение, которое уходит в глубь веков. «Это должен быть настоящий национальный вид спорта», — добавил Мединский.

По данным издания, скачки на «русской тройке» были включены во Всероссийский реестр видов спорта. Теперь они могут приобрести национальный статус.

Ранее стало известно, что Пейтер ван дер Волф из Голландии поехал жить в Россию и создал уникальную конюшню. Это место стало приютом для больных и немощных животных, которым необходима помощь и забота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok