Скачки на «тройках» захотели сделать национальным видом спорта в России

Мединский предложил сделать скачки на «тройках» национальным видом спорта

Скачки на «русских тройках» захотели сделать национальным видом спорта в стране. С таким предложением выступил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время конференции ММПЦ МИА «Россия сегодня», его слова цитирует Sport Baza.

Спикер подчеркнул, что «тройка» как средство передвижения — это сугубо российское изобретение, которое уходит в глубь веков. «Это должен быть настоящий национальный вид спорта», — добавил Мединский.

По данным издания, скачки на «русской тройке» были включены во Всероссийский реестр видов спорта. Теперь они могут приобрести национальный статус.

