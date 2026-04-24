Слова Каллас о новом пакете санкций против России вызвали гнев на Западе

Боуз раскритиковал заявление Каллас о послании сигнала РФ с помощью санкций

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о послании сигнала России с помощью нового пакета санкций. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети Х.

«Вторая самая опасная женщина в Европе, и не из-за ее интеллекта, а из-за его отсутствия. (...) Эти опасные идиоты будут только рады, когда Европу поглотит война», — написал он.

Ранее Кая Каллас заявила, что лидеры государств, состоящих в Европейском союзе, всерьез настаивают на принятии 21-го пакета санкций против России. «Мы действительно настаиваем на принятии 21-го пакета санкций (...). Это также посылает России четкий сигнал о том, что Украина для нас важнее, чем для них, и мы будем продолжать их поддерживать», — отметила она.