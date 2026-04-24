Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:51, 24 апреля 2026

Житель Прикамья получил 22 года, убив двух человек и спрятав их тела в сундук
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Суд приговорил к 22 годам лишения свободы мужчину, который расправился с родственниками своей бывшей сожительницы в поселке Северный Коммунар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Пермскому краю.

Как установил суд, все произошло в начале 2025 года. Мужчина выпивал в доме родственников своей бывшей сожительницы и поссорился с тестем. В ходе конфликта он взял топор и избил оппонента обухом, причинив средний вред здоровью. После этого собутыльники разошлись, но решили вновь встретиться через месяц.

В очередной раз они собрались вместе 6 февраля. Мужчины снова выпили и поссорились — тогда 36-летний злоумышленник напал на тестя с ножом и молотком, забив его до смерти. Свидетелем преступления стала мать потерпевшего — с ней нападавший расправился тоже. Их тела он спрятал в сундуке, а сам скрылся из дома. В скором времени его задержали в Перми.

Ранее защита обжаловала приговор бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    В Кремле рассказали об отношении к Жириновскому

    Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

    Новая ускоренная система въезда в Европу привела к хаосу в аэропортах

    США предложили Ирану выбор

    Этническая группировка поставляла людей на СВО

    Подросток напал на футболиста с отверткой ради пиццы

    Российская синхронистка-чемпионка объявила о переходе в бобслей

    Спрятанные в сундуке тела привели к россиянину

    Выпуск Т-90 в Индии назвали проблемой для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok