Спрятанные в сундуке тела привели к россиянину

Житель Прикамья получил 22 года, убив двух человек и спрятав их тела в сундук

Суд приговорил к 22 годам лишения свободы мужчину, который расправился с родственниками своей бывшей сожительницы в поселке Северный Коммунар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Пермскому краю.

Как установил суд, все произошло в начале 2025 года. Мужчина выпивал в доме родственников своей бывшей сожительницы и поссорился с тестем. В ходе конфликта он взял топор и избил оппонента обухом, причинив средний вред здоровью. После этого собутыльники разошлись, но решили вновь встретиться через месяц.

В очередной раз они собрались вместе 6 февраля. Мужчины снова выпили и поссорились — тогда 36-летний злоумышленник напал на тестя с ножом и молотком, забив его до смерти. Свидетелем преступления стала мать потерпевшего — с ней нападавший расправился тоже. Их тела он спрятал в сундуке, а сам скрылся из дома. В скором времени его задержали в Перми.

