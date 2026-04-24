10:03, 24 апреля 2026Мир

США призвали Европу перестать жаловаться

Politico: Посол США Паздер призвал ЕС прекратить жаловаться на конфликт с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Посол США в Европейском союзе (ЕС) Эндрю Паздер призвал лидеров сообщества прекратить жаловаться на последствия конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает Politico.

«Необходимо было принять решение. США предстояло ждать, пока у Ирана появится ядерное оружие, или ждать, пока у них появятся ракеты и БПЛА в достаточном количестве, чтобы нанести удар по соседям и причинить серьезный долгосрочный ущерб мировой экономике?» — указал дипломат.

По мнению Паздера, лучше понести экономический ущерб сейчас, чем узнать, что «баллистическая ракета с ядерным оружием направляется в Брюссель, Рим, Париж или на Кипр».

21 апреля стало известно, что цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) в странах ЕС по итогам марта продемонстрировали рекордный рост с 2022 года из-за конфликта вокруг Ирана. Подобную динамику эксперты объяснили масштабными перебоями в поставках нефтепродуктов из ближневосточных стран.

    Последние новости

    НАТО и Россия поиграли в «кошки-кошки» в небе над Балтийским морем

    Китайский GWM анонсировал появление в России нового шестиместного WEY

    Мадьяр пообещал вернуть флаг на фасад парламента

    ВСУ атаковали машину везших на СВО пасхальные куличи и медикаменты российских волонтеров

    В России назвали рискованным одно решение Финляндии по ядерному оружию

    Китай ответил на обвинения Трампа в «подарке для Ирана»

    Стало известно об издевательствах Киева над мирными жителями

    В России заявили о проходимцах с наградами «Вагнера» и назвали способ их вычислить

    Стали известны подробности о состоянии врача в Махачкале после нападения мужчины с ножом

    Объяснено происхождение «инопланетного корабля»

    Все новости
