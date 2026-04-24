Россия
11:54, 24 апреля 2026Россия

Перенесшая нападение бойцовской собаки россиянка не выжила при загадочных обстоятельствах

Жительницу Омска нашли без признаков жизни спустя месяц после нападения собаки
Майя Назарова

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Жительница Омска, перенесшая нападение бойцовской собаки, не выжила при загадочных обстоятельствах. Россиянку нашли спустя месяц после случившегося без признаков жизни. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, передает РИА Новости.

Женщина подала заявление в полицию в конце марта. Она пояснила, что гуляла с тремя собаками во дворе дома на Амурской улице. Мимо нее прошли двое нетрезвых мужчин с бойцовым псом. Они повздорили, один из мужчин натравил на омичку стаффордширского терьера. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Позже в соцсетях распространили информацию об обнаружении трупа женщины. Правоохранители подтвердили это и назначили проведение экспертизы.

Ранее стало известно, что стая собак напала на пожилую женщину в Красновишерске Пермского края.

