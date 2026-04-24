Перенесшая нападение бойцовской собаки россиянка не выжила при загадочных обстоятельствах

Жительницу Омска нашли без признаков жизни спустя месяц после нападения собаки

Жительница Омска, перенесшая нападение бойцовской собаки, не выжила при загадочных обстоятельствах. Россиянку нашли спустя месяц после случившегося без признаков жизни. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, передает РИА Новости.

Женщина подала заявление в полицию в конце марта. Она пояснила, что гуляла с тремя собаками во дворе дома на Амурской улице. Мимо нее прошли двое нетрезвых мужчин с бойцовым псом. Они повздорили, один из мужчин натравил на омичку стаффордширского терьера. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Позже в соцсетях распространили информацию об обнаружении трупа женщины. Правоохранители подтвердили это и назначили проведение экспертизы.

