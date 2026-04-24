19:08, 24 апреля 2026Наука и техника

Стартовую площадку российского «Союза» уничтожили на европейском космодроме. Мощный взрыв попал на видео

Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Закрытый космос»

Стартовую площадку российской ракеты «Союз-СТ» на европейском космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали путем взрыва.

Видео в Telegram опубликовал эксперт в области российской космонавтики, бывший руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец.

Демонтаж мобильной башни обслуживания высотой 52 метра произвели в пятницу, 24 апреля. До этого были демонтированы кабель-мачты и ферменные опоры, используемые для приведения ракеты в вертикальное положение.

«Союз-СТ» — вариант российской ракеты среднего класса «Союз-2» для запусков с космодрома Куру. В период с 2011 по 2022 год с европейской площадки во Французской Гвиане (Южная Америка) было совершено 27 ракетных запусков. С началом специальной военной операции на Украине пуски «Союз-СТ» прекратились.

MaiaSpace сосредоточилась на стартовом комплексе российского «Союза»

Ранее стало известно, что компания MaiaSpace приняла решение сосредоточиться исключительно на переоборудовании стартового комплекса российской ракеты «Союз-СТ» под запуски своей многоразовой ракеты.

6 февраля Национальный центр космических исследований Франции объявил конкурс на одну из стартовых площадок комплекса Ensemble de Lancement Multilanceurs на космодроме Куру, который ранее занимала компания MaiaSpace.

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» в Гвианском космическом центре в Куру, Французская Гвиана, 29 апреля 2011 года

Фото: Henri Griffit / AP

5 марта представитель компании MaiaSpace сообщил, что планируется начать демонтаж стартовой площадки.

При этом в организации заявили, что для запуска Maia планируется сохранить до 80 процентов инфраструктуры, обеспечивающей старты «Союза-СТ». Речь идет в том числе о монтажно-испытательном комплексе, железной дороге, хранилище жидкого кислорода и заправочных станциях.

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» в Гвианском космическом центре в Куру, Французская Гвиана, 4 мая 2011 года

Фото: Henri Griffit / AP

По словам представителя MaiaSpace, такой подход позволит компании действовать быстро и ограничить общие инвестиции в площадку «несколькими десятками миллионов евро», а также «обеспечить экономическую жизнеспособность [проекта] и ограничить воздействие на окружающую среду».

Также известно, что MaiaSpace перенесла с 2026 года на 2027-й первый пуск ракеты Maia с переоборудованной площадки.

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Получить японскую визу в Москве стало сложнее

    Названа причина перегрева смартфонов Samsung

    Жителей Японии призвали работать в шортах ради экономии

    Максим Галкин опубликовал новое фото 77-летней Аллы Пугачевой с тростью

    Экономист объяснил выгоду антироссийских санкций для Европы

    Волонтеры спасли выпавшего из гнезда бельчонка в Саратовской области

    ВСУ перебросили состоящие из бывших дезертиров подразделения в Сумскую область

    Малышева призвала россиян бежать сломя голову от одного типа врачей

    Появилось предсказание Жириновского об окончании СВО

    Все новости
