Трамп сравнил мир с казино

01:52, 24 апреля 2026

Трамп заявил, что мир превратился в казино
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что мир превратился в казино. Его слова приводит РИА Новости.

Трампу задали вопрос об аресте военного, который участвовал в похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Известно, что он заработал более 400 тысяч долларов, делая ставки на отстранение Мадуро от власти. В ответ Трамп сказал, что мир превратился в казино.

«И если посмотреть на то, что происходит по всему миру, в Европе и повсюду, везде занимаются этими ставками. Я никогда особо это не поддерживал. Мне это не нравится в принципе, но что есть, то есть. Нет, я не доволен всем этим» — отметил он.

Ранее сообщалось, что Трамп позитивно настроен к вероятной смене власти на Кубе, поскольку он опирается на венесуэльский опыт с похищением Мадуро и начавшуюся военную операцию с Израилем против Ирана.

