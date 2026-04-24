18:13, 24 апреля 2026

У летевшего с одышкой и сыпью в самолете студента остановилось сердце в аэропорту

DM: Турист заразился менингококковой инфекцией на отдыхе в Португалии и не выжил
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jota Buyinch Photo / Shutterstock / Fotodom

Студент заразился смертельно опасной инфекцией на отдыхе в Португалии и не выжил. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

По данным источника, 21-летний житель Перта, Австралия, Александр Филогенес, обучающийся по обмену в Австрии, провел с друзьями шесть дней в прибрежном городе Порту. Накануне перелета в Вену молодой человек пожаловался на головную боль. В самолете его состояние ухудшилось: у летевшего домой туриста появились одышка, головокружение и сыпь.

После посадки Филогенес потерял сознание в терминале аэропорта, его сердце остановилось. Австралийца экстренно доставили вертолетом в ближайшую больницу, однако медики не смогли реанимировать туриста. Врачи констатировали, что смерть наступила из-за менингококкового сепсиса. Уточняется, что никто из попутчиков пострадавшего не сообщил о каких-либо симптомах после совместной поездки.

Ранее туристка подхватила опасную для жизни инфекцию и впала в кому в Японии. В больнице установили, что жительница Австралии заболела менингитом и у нее развился септический шок.

