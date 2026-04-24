РИА Новости: Командование бригады ВСУ не платит охраняющим Мирополье военным

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обороняют Мирополье в Сумской области, жалуются, что их командование не выплачивает положенное им денежное довольствие. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в силовых структурах рассказал, что военные 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ, отвечающей за оборону Мирополья, пожаловались в соцсетях, что командование не перечисляет им положенные выплаты. В частности, солдаты этой бригады не получают деньги за нахождение в госпитале по ранению.

При этом наиболее высокая зарплата командира роты, выполняющего задачи в Сумской области, достигает порядка 100 тысяч гривен — 170 тысяч рублей.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись до 1,5 километра вглубь Сумской области и взяли под контроль населенный пункт Мирополье. Из-за продвижения Российской армии расположенные у Мирополья подразделения ВСУ отступили.