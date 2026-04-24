Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:26, 24 апреля 2026Россия

В Москве пройдет флешмоб «Вальс Победы»

Музей Победы проведет флешмоб «Вальс Победы» 7 мая

Фото: предоставлено Музеем Победы

Традиционная патриотическая акция «Вальс Победы» состоится 7 мая у стен Музея Победы. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Поклонной горе под аккомпанемент «Майского вальса» в исполнении Большого сводного хора проекта «Московское долголетие» выступят сотни участников разных возрастов. Акция призвана подчеркнуть связь поколений и преемственность традиций.

«Вальс Победы» проводится в Музее Победы уже более 10 лет. Организаторы отмечают, что традиция не прерывалась даже в сложные времена пандемии. В 2020 году «Вальс Победы» прошел в онлайн-формате.

«"Майский вальс" — символ весны 1945! А трогательный и проникновенный флешмоб музея на Поклонной горе — живая память о Великой Отечественной, объединяющая сердца», — прокомментировали в Музее Победы.

Присоединиться к акции смогут все желающие, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию, которая будет открыта вплоть до 7 мая. Подробная информация и регистрация на сайте Музея Победы.

Rambler&Co — стратегический информационный партнер Музея Победы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok