12:34, 24 апреля 2026

В России аннулировали обманом заключенный брак бойца СВО с незнакомкой

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Волгоградской области суд аннулировал заключенный одним днем брак бойца специальной военной операции (СВО) на Украине, признав его фиктивным. Об этом сообщили в прокуратуре по региону России.

Как следует из материалов дела, брак был зарегистрирован в момент обращения граждан, так как мужчина предоставил сведения о необходимости скорого убытия к месту службы.

Позднее выяснилось, что его якобы обманом убедили вступить в брак с ранее незнакомой ему 41-летней женщиной.

Прокуратура провела проверку и установила, что фактически семью создавать вступившие в брак не намеревались. Целью их союза были преимущества и дополнительные права, полагающиеся членам семей участников СВО.

Дело дошло до суда, который признал брак недействительным.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области мать добилась аннулирования брака сына после его отправки в зону СВО. По ее словам, фактически сын проживал в гражданском браке с одной женщиной, а о заключении официального брака с другой никому ничего не рассказывал.

