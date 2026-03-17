Мать российского бойца добилась аннулирования брака сына после его отправки на СВО

19:12, 17 марта 2026

В Кольчугино мать добилась аннулирования брака сына после его отправки на СВО
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergii Sobolevskyi / Shutterstock / Fotodom  

В Кольчугино Владимирской области мать добилась аннулирования брака сына после его отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Женщина узнала о браке сына после того, как получила известие о том, что он уже не вернется с фронта. По ее словам, фактически сын проживал в гражданском браке с одной женщиной, а о заключении официального брака с другой никому ничего не сообщил.

Суд пришел к выводу, что брак был заключен фиктивно, в том числе для получения страховых выплат, так как совместно проживать супруги не планировали, общее хозяйство они не вели, каких-либо реальных намерений создать семью у них не было. По решению суда брак аннулировали.

Ранее в Уфе суд аннулировал брак не вернувшегося с фронта бойца. Он был зарегистрирован в апреле 2023 года, за неделю до подписания военным контракта.

