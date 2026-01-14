В российском городе аннулировали брак не вернувшегося с СВО бойца

Суд в Уфе аннулировал брак не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца по иску прокуратуры. Об этом сообщили в ведомстве российского города.

В прокуратуре пояснили, что брак был зарегистрирован в апреле 2023 года за неделю до подписания контракта.

Когда военного не стало, его мать обратилась в прокуратуру. Проверка показала, что супруги никогда не жили вместе и не планировали совместное будущее. Суд признал брак фиктивным и аннулировал запись о нем.

До этого в Забайкальском крае мать не вернувшегося со спецоперации военнослужащего лишили пенсии по потере кормильца.

Еще раньше в Ярославской области мать бойца через суд добилась дополнительных выплат за не вернувшегося с СВО сына.