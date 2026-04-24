В России отреагировали на возможное приглашение Путина на саммит G20

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Россия всегда была частью G20

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное приглашение российского президента Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев отреагировал на возможное приглашение Путина на саммит G20 и напомнил, что Москва всегда входила в объединение. «Россия всегда была частью G20», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. Об этом написала газета The Washington ​Post (WP). При этом сам Трамп заявил, что еще не приглашал Путина на встречу.