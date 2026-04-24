Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 24 апреля 2026

В России отреагировали на возможное приглашение Путина на саммит G20

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Россия всегда была частью G20
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное приглашение российского президента Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев отреагировал на возможное приглашение Путина на саммит G20 и напомнил, что Москва всегда входила в объединение. «Россия всегда была частью G20», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. Об этом написала газета The Washington ​Post (WP). При этом сам Трамп заявил, что еще не приглашал Путина на встречу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok