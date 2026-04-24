В России отреагировали на возможное приглашение Путина на саммит G20

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное приглашение российского президента Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами. Об этом он написал в социальной сети X.
Дмитриев отреагировал на возможное приглашение Путина на саммит G20 и напомнил, что Москва всегда входила в объединение. «Россия всегда была частью G20», — напомнил он.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. Об этом написала газета The Washington Post (WP). При этом сам Трамп заявил, что еще не приглашал Путина на встречу.