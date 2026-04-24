В сети восхитились внешностью россиянки весом 102 килограмма

09:44, 24 апреля 2026

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

В сети восхитились внешностью россиянки Марии с никнеймом @masha_obodok весом 102 килограмма. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала девушка показала весы с соответствующей отметкой. Затем она предстала перед камерой в полный рост в облегающем черном платье с глубоким декольте и босоножках на высоких каблуках, продемонстрировав стройную фигуру.

Ролик набрал 5,6 миллиона просмотров. Зрители высказались о кадрах в комментариях. «Выглядишь как жесткий люкс», «Ты не девушка, ты — богиня», «Роскошная», «Королева», «Я готова на вас молиться», «Мечтаю однажды увидеть вас вживую», — заявили юзеры.

При этом в описании профиля блогер указала, что ее рост составляет 195 сантиметров.

Ранее в апреле многодетная мать Чэнь Цзинъи с никнеймом @chenjingyi1030 из Китая в откровенном наряде прокатилась на скейтборде и вызвала ажиотаж в сети.

