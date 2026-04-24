Возможность исключения Испании из НАТО по желанию Трампа оценили

Политолог Мезюхо: США не смогут исключить Испанию из НАТО

Президент США Дональд Трамп, вероятно, в очередном эмоциональном порыве поручил команде проработать вопрос об исключении Испании из Североатлантического альянса, считает политолог Иван Мезюхо. Однако в беседе с «Лентой.ру» он заявил, что с юридической точки зрения это невозможно.

В уставе НАТО, объяснил политолог, отсутствует пункт о лишении членства, статья 13 Североатлантического договора позволяет государству выйти из блока только добровольно. Никаких юридических механизмов для принудительного исключения Испании у США нет.

«Да, Вашингтон занимает главенствующую роль в организации и является хранителем договора, но формально НАТО — это коллективный военно-политический блок», — объяснил специалист.

Мезюхо также отметил, что большинство стран альянса поддерживают Испанию, а не США в иранском вопросе, просто не у всех хватает смелости заявить об этом публично. Трамп должен понимать, что у него нет большинства в этой институции для выдворения испанцев, указал политолог.

В реализации такой инициативы, считает Мезюхо, лидер США находится если не в меньшинстве, то наедине с самим собой. Вряд ли найдется еще хотя бы одна страна НАТО, готовая поддержать подобное решение, заключил политолог.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне подготовили перечень мер против союзников по НАТО, не поддержавших США в конфликте с Ираном. Среди предложенных шагов — приостановка участия Испании в НАТО, а также ограничение допуска «проблемных» стран к важным или престижным должностям в альянсе.

