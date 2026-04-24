Вторая ракетка мира Алькарас снялся с «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы

Испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с «Ролан Гаррос»-2026. Об этом спортсмен сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вторая ракетка мира сообщил, что не сможет выступить на турнире из-за травмы. «После результатов обследований, проведенных сегодня, мы решили, что самым разумным будет проявить осторожность», — заявил испанец.

Спортсмен отметил, что решение о возвращении на корт будет принято после оценки динамики восстановления. «Это непростой момент для меня, но я уверен, что мы выйдем из него сильнее», — добавил теннисист.

«Ролан Гаррос»-2026 пройдет с 18 мая по 7 июня. Алькарас является победителем двух последних турниров.