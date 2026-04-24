Заселившая исполнителей теракта в «Крокусе» оказалась уголовницей со стажем

Получившая три года за заселение исполнителей теракта в Крокусе была судима

Получившая три года колонии управляющая апарат-отеля, где незаконно проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» оказалась уголовницей со стажем. Об этом со ссылкой на судебные документы, оказавшиеся в распоряжении редакции сообщает РИА Новости.

По данным агентства, женщина провела в общей сложности порядка 11 лет за расправы. Срок в 15 лет ей дали 2007 году за подстрекательство и пособничество к преступлению, однако женщина вышла условно-досрочно в апреле 2018 года.

Теперь ее признали виновной в организации незаконного пребывания иностранцев и дали три года колонии. Осужденная не уведомила госорганы о прибытии иностранцев в страну. Уточняется, что у них не было разрешения на временное проживание в России.