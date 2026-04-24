14:12, 24 апреля 2026

Застрявших на скале на Бали российских туристов эвакуировали на вертолете

Зарина Дзагоева
Фото: Andrey_S / Shutterstock / Fotodom

Двое российских туристов застряли на скале на индонезийском острове Бали и были эвакуированы на вертолете. Об этом сообщает портал Media Indonesia.

Уточняется, что инцидент произошел у пляжа Чемонгкак в деревне Печату. Граждане России забрались на скалу у берега, но из-за прилива не смогли самостоятельно спуститься. Восемь спасателей прибыли на место и вызволили отдыхающих на вертолете Bell 211. Россиян подняли на борт с помощью лебедки.

Один из них получил легкие травмы ноги и локтя при попытке выбраться вплавь, но отказался от госпитализации.

Ранее россиянин 20 часов дрейфовал в открытом океане на Бали и чудом выжил. Уточнялось, что 64-летний Юрий в одиночку отправился кататься на доске у побережья Нуса-Дуа.

