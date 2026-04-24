13:33, 24 апреля 2026

Женщинам раскрыли формулу расчета нормы белка в пожилом возрасте

Терапевт Роуч рекомендовал пожилым женщинам съедать до 100 граммов белка в день
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Кит Роуч раскрыл женщинам правильную формулу расчета нормы белка в пожилом возрасте. Его рекомендацию опубликовало издание Yahoo.

К врачу за советом обратилась 76-летняя женщина, пытающаяся привести свое потребление белка в норму и столкнувшаяся с проблемой. «Я читала, что организм пожилых людей не усваивает белок эффективно, поэтому нам нужно увеличить его потребление. Не так давно рекомендовалось употреблять 60 граммов в день, но сейчас я прочитала о требовании съедать 100 граммов белка в день», — написала она.

В ответ Роуч отметил, что потребление белка должно рассчитываться в соответствии с массой тела человека. «Если вы весите 60 килограммов, то 60-70 граммов белка — отличное количество для вас. Если вес составляет 80 килограммов, рекомендуется принимать 80-100 граммов», — разъяснил он. Терапевт добавил, что женщины пожилого возраста без хронических заболеваний и при отсутствии необходимости увеличения количества белка в рационе вполне могут обходиться примерно граммом белка в день на килограмм веса.

Ранее Роуч ответил на письмо обеспокоенного своим здоровьем 75-летнего мужчины. В письме автор рассказал, что каждый день носит мобильный телефон в левом кармане рубашки, а недавно у него сильно заболел левый сосок.

