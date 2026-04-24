Жителям Подмосковья рассказали об одной опасности в лесу

17:14, 24 апреля 2026

Биолог Ноздрина: Наиболее опасны в Подмосковье ягоды волчеягодника и беладонны
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Isidre blanc / Wikimedia

Плоды волчеягодника обыкновенного, наряду с белладонной и вороньим глазом, относятся к числу наиболее опасных ягод, которые растут в Подмосковье. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности университета «Росбиотех» Татьяна Ноздрина.

Волчеягодник обыкновенный привлекает внимание яркими розовыми соцветиями и душистым ароматом, однако он от коры до ягод насыщен ядовитыми веществами. Контакт с соком растения провоцирует дерматиты, а употребление ягод может привести к летальному исходу.

Белладонна и вороний глаз, относящиеся к группе так называемых волчьих ягод, не менее опасны. Они содержат алкалоиды, вызывающие тяжелые нейротоксические эффекты.

Опасным является и лютик едкий, или «куриная слепота». Он вызывает раздражение на кожи и на слизистых оболочках, а в редких случаях — некротические поражения.

В конце марта в Московской области проснулись гадюки. Жителям столичного региона напомнили, что укус гадюки может сопровождаться отеком, сильной болью, тошнотой и аллергической реакцией, а в одном проценте случаев привести к летальному исходу.

