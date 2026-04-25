Аргентина обратилась к Британии из-за Фолклендских островов

Аргентина призвала Британию к переговорам о Фолклендских островах

Аргентина обратилась к Великобритании с призывом возобновить переговоры о Фолклендских (Мальвинских) островах. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава МИД южноамериканской страны Пабло Кирно.

«Аргентинская Республика в очередной раз заявляет о своей готовности возобновить двусторонние переговоры с Соединенным Королевством, которые позволят найти мирное и окончательное решение спора о суверенитете и положить конец этой специфической колониальной ситуации», — написал он.

Министр также поблагодарил международное сообщество за поддержку суверенных прав Аргентины на Мальвинские острова и «прилегающие морские пространства».

Ранее стало известно, что в США разработали список мер для партнеров по НАТО, которые не поддержали действия США в конфликте с Ираном. В меморандуме предлагается изучить возможность пересмотра дипломатической поддержки США Великобритании в ее притязаниях на Фолклендские острова, расположенные у побережья Аргентины.