Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:40, 25 апреля 2026Мир

Аргентина обратилась к Британии из-за Фолклендских островов

Аргентина призвала Британию к переговорам о Фолклендских островах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Аргентина обратилась к Великобритании с призывом возобновить переговоры о Фолклендских (Мальвинских) островах. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава МИД южноамериканской страны Пабло Кирно.

«Аргентинская Республика в очередной раз заявляет о своей готовности возобновить двусторонние переговоры с Соединенным Королевством, которые позволят найти мирное и окончательное решение спора о суверенитете и положить конец этой специфической колониальной ситуации», — написал он.

Министр также поблагодарил международное сообщество за поддержку суверенных прав Аргентины на Мальвинские острова и «прилегающие морские пространства».

Ранее стало известно, что в США разработали список мер для партнеров по НАТО, которые не поддержали действия США в конфликте с Ираном. В меморандуме предлагается изучить возможность пересмотра дипломатической поддержки США Великобритании в ее притязаниях на Фолклендские острова, расположенные у побережья Аргентины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok