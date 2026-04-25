Российский боец один пошел в атаку на пятерых солдат ВСУ и попал на видео

Российский боец один пошел в атаку на пятерых солдат ВСУ, его сняли на видео

Один российский боец ликвидировал троих украинских военных и взял в плен еще двоих. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

На кадрах видно, как боец в одиночку скрытно подбирается к траншее, занятой военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он неожиданно спрыгивает вниз, после чего в скоротечном бою ликвидирует троих украинских солдат. Еще двое противников, бросив оружие, сдаются в плен.

Ранее российские военные поразили несколько пунктов временной дислокации (ПВД) украинских подразделений. В Константиновке ликвидирован ПВД 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью ФАБ-1500. Также в Херсоне атаке ФАБ-500 подвергся ПВД 34-й бригады управления ВСУ.