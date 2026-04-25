06:23, 25 апреля 2026

Европу предупредили о резкой потере импорта СПГ из России

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Enea Lebrun / Reuters

Европа после запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России по краткосрочным контрактам потеряет сразу треть российского импорта этого ресурса. О резком снижении поставок предупредил старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин в интервью РИА Новости.

«Структура поставок российского СПГ в Европу характеризуется преобладанием долгосрочных контрактов, на которые приходится около 70 процентов объемов. Соответственно, доля краткосрочных и спотовых контрактов оценивается примерно в 30 процентов. Именно эта часть подпадает под вводимые ограничения», — сказал он.

По его словам, несмотря на политику Европы по снижению зависимости от российского газа, импорт СПГ из РФ странами Евросоюза по итогам прошлого года составлял 13 процентов, сохраняя «заметное присутствие на европейском рынке».

25 апреля ЕС ввел новый запрет против российского СПГ — ограничение затронуло импорт ресурса по краткосрочным контрактам. С 17 июня запрет распространится на трубопроводный газ, а к осени 2027 года планируется полное прекращение импорта.

