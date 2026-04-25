09:30, 25 апреля 2026

Описан эпизод с хихикающим за шторой Жириновским

Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Сивов

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский любил пошутить, рассказал фотограф Александр Сивов. В разговоре с «Лентой.ру» он вспомнил об эпизоде с подшутившим над охраной политиком.

«Он вообще любил пошутить и делал это мастерски. Была одна история, мне рассказывали в ближайшем его окружении: сколько-то лет назад они делегацией выехали в другой город, остановились в отеле. Владимир Вольфович был всегда в номере один, а охрана снаружи у двери, чтобы никто не забежал», — рассказал Сивов.

По его словам, Жириновский был пунктуальным человеком и всегда выходил вовремя. Однако в этот раз он задержался. Его охранники сначала не стали заходить в номер, однако через 20 минут они все-таки решились. Открыв дверь, они не нашли политика в номере.

«И вдруг один из охранников краем глаза замечает, что Жириновский стоит за шторой. Начали ему подыгрывать — "Где же Владимир Вольфович? Надо, наверное, звонить в полицию". А он за ними наблюдает и хихикает. В итоге он выходит из-за шторы со словами: "Ничего без меня не можете!" Представьте себе, председатель партии!»

Александр СивовФотограф
25 апреля исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского. Он скончался 6 апреля 2022 года. После его смерти в высказываниях основателя ЛДПР начали находить предсказания о событиях в России и в мире. Так, он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы.

