В Подмосковье мужа директора детсада обвинили в домогательствах к детям

В Красногорске мужа директора детсада обвинили в домогательствах к детям

В подмосковном Красногорске мужа директора частного детского сада заподозрили в домогательствах к детям. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на родителей одной из пострадавших.

О первых подозрительных контактах с обвиняемым воспитанница детсада рассказала спустя месяц после того, как начала посещать учреждение. По словам трехлетней девочки, «дядя Леша» показывал ей половые органы и трогал в интимных местах. Кроме того, он включал ребенку порноролики и призывал повторить увиденное на кадрах.

Впоследствии стало известно еще о пяти возможных пострадавших. Как рассказали родители воспитанников, мужчина мог появляться в детсаду в любое время, когда желал, самостоятельно купал детей и оставался с ними наедине.

Родители девочки обратились в Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали. Как оказалось, он не был официально трудоустроен. Следствию удалось получить доступ к истории браузера подозреваемого, изученные сайты сопоставили с обвинениями пострадавшей. В ходе судебного заседания обвиняемый своей вины не признал, а его супруга заявила, что пострадавшая девочка — «даун» и страдает ДЦП. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

В марте следователи раскрыли дело об изнасиловании несовершеннолетней, совершенное 20 лет назад. Педофила поймали, он сознался в содеянном. Насильником оказался уроженец Чувашской Республики 1980 года рождения. Происшествие случилось в Москве в 2006 году. Мужчина силой оттащил 16-летнюю девушку в лесной массив и надругался.