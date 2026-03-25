22:32, 25 марта 2026

Насильника-педофила поймали спустя 20 лет

Московский СК: раскрыто изнасилование несовершеннолетней в 2006 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Москве столичный Следственный комитет (СК) раскрыл изнасилование несовершеннолетней, совершенное 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

Следователи и криминалисты установили, что 13 августа подозреваемый силой оттащил 16-летнюю девушку в лесной массив в Северном округе столицы и надругался над ней. В рамках проверки ранее собранных доказательств по информационным базам данных и оперативно-справочным учетам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался уроженец Чувашской Республики 1980 года рождения. 

Мужчине было предъявлено обвинение. Он сознался в содеянном и в ходе следственных мероприятий подробно рассказал и показал следователям, как совершил преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Подмосковье Шатурский городской суд признал мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Педофила приговорили к 18 годам исправительной колонии строгого режима.

