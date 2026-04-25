18:47, 25 апреля 2026

Критику Израиля сочли возможной угрозой для получения вида на жительство в США

NYT: Критика Израиля может стать поводом для отказа в грин-карте в США
Мария Большакова
Мария Большакова

Критика Израиля может стать угрозой для того, чтобы получить американский вид на жительство — грин-карту. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

В материале отмечается, что иммиграционная служба США сочла критику Израиля возможным негативным фактором, который может повлиять на получение грин-карты. К ним же было отнесено участие в акциях в поддержку Палестины и осквернение израильского флага.

Также NYT добавило, что выдавать грин-карты не рекомендуется тем, кто поддерживал «антиамериканские взгляды» или осквернял флаг США.

Ранее стало известно, что спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф призвал Вашингтон отказаться от политики «Израиль прежде всего». Он, в частности, заявил, что США следует соблюдать договоренности, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

