США призвали отказаться от политики «Израиль прежде всего»

11:44, 16 апреля 2026Мир

Галибаф призвал США отказаться от политики «Израиль прежде всего»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Соединенные Штаты должны выполнить свои обязательства и отказаться от подхода «Израиль прежде всего». Такое заявление сделал спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф в социальной сети X.

«Завершение и укрепление всеобъемлющего прекращения огня в Ливане станет результатом сопротивления и непоколебимой борьбы великой "Хезболлы" и единства "Оси сопротивления"», — написал Галибаф. Он также подчеркнул, что «Сопротивление и Иран — одна душа, как в войне, так и в прекращении огня».

Иранский политик призвал США соблюдать достигнутые соглашения и пересмотреть свою ближневосточную политику, отказавшись от приоритетной поддержки Израиля.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф произвел впечатление на американскую делегацию в ходе переговоров в Исламабаде. Отмечается, что американская команда увидела в нем утонченного и профессионального переговорщика, а также потенциального лидера нового Ирана.

Некоторые официальные лица полагают, что другие представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана также «открывают свои каналы связи, поскольку хотят быть частью будущего».

    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    Китайский производитель снизил цены на популярные в России кроссоверы

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Зеленского наградили за борьбу

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
