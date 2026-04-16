Галибаф призвал США отказаться от политики «Израиль прежде всего»

Соединенные Штаты должны выполнить свои обязательства и отказаться от подхода «Израиль прежде всего». Такое заявление сделал спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф в социальной сети X.

«Завершение и укрепление всеобъемлющего прекращения огня в Ливане станет результатом сопротивления и непоколебимой борьбы великой "Хезболлы" и единства "Оси сопротивления"», — написал Галибаф. Он также подчеркнул, что «Сопротивление и Иран — одна душа, как в войне, так и в прекращении огня».

Иранский политик призвал США соблюдать достигнутые соглашения и пересмотреть свою ближневосточную политику, отказавшись от приоритетной поддержки Израиля.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф произвел впечатление на американскую делегацию в ходе переговоров в Исламабаде. Отмечается, что американская команда увидела в нем утонченного и профессионального переговорщика, а также потенциального лидера нового Ирана.

Некоторые официальные лица полагают, что другие представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана также «открывают свои каналы связи, поскольку хотят быть частью будущего».