США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

WP: Спикер парламента Ирана Галибаф впечатлил США на переговорах

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф произвел впечатление на американскую делегацию в ходе переговоров в Исламабаде. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Переговоры в Исламабаде начались, как и ожидалось, в жестком ключе: вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Галибаф обозначили свои позиции (...). Но после долгих часов обсуждений Галибаф произвел впечатление на американскую команду как утонченный и профессиональный переговорщик, а также как потенциальный лидер нового Ирана», — рассказали собеседники агентства.

Некоторые официальные лица полагают, что другие представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана также «открывают свои каналы связи, поскольку хотят быть частью будущего».

24 марта стало известно, что Вашингтон видит в Галибафе потенциального лидера Ирана, которого поддерживали бы США.