12:31, 25 апреля 2026Из жизни

Медведь растерзал женщину в горах

В Польше медведь убил 57-летнюю женщину
Антонина Черташ
Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Польские спасатели нашли останки 57-летней женщины, которую в Бещадских горах растерзал бурый медведь. Об этом сообщает Vijesti.

Трагический инцидент произошел в четверг утром, 23 апреля, в лесу у деревни Плонна на юго-востоке Польши. Женщина в компании 27-летнего сына искала в чаще на склоне сброшенные оленьи рога. Перед нападением они разошлись в разные стороны. Они говорили по телефону, когда женщина вдруг закричала «Медведь!» После этого связь разъединилась. Когда сын добрался до матери, он обнаружил ее без сознания с серьезными травмами. Он сразу связался с экстренными службами, но из-за лесисто-горной местности спасатели и врачи прибыли на место происшествия лишь к обеду. К этому времени женщина уже не подавала признаков жизни.

Спасатели отметили, что медведь мог защищать медвежат. По другой версии, женщина случайно наступила на спящего хищника, что объясняет стремительность нападения. Вероятнее всего, зверь был напуган и растерзал женщину, считая, что она представляет опасность.

Смертельные атаки медведей в Польше чрезвычайно редки: предыдущий случай произошел в октябре 2014 в 25 километрах от этого места. Тогда жертвой стал 61-летний мужчина. Полиция выясняет обстоятельства случившегося, а местных жителей призывают соблюдать осторожность при прогулках по лесу, особенно в весенний период, когда у медведей появляется потомство.

Ранее на севере Японии медведь ранил полицейского, который искал в горах пропавшего человека. Рядом с местом нападения они были обнаружены растерзанные останки женщины.

