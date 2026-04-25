Медведев предложил ответ на идею Эстонии о помощи Украине за счет России

Медведев предложил ввести новые сборы на российский экспорт в Евросоюз

На идею премьера Эстонии Кристена Михала, предложившего ввести дополнительные пошлины на товары из России, нужно ответить симметрично, введя новые сборы на российский экспорт в Евросоюз (ЕС). С таким предложением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере Max.

Ранее Михал заявил, что новые пошлины могли бы помочь финансировать восстановление Украины. По его словам, «об этом говорили в разных кругах и на разных встречах».

«В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК (военно-промышленный комплекс — прим. «Ленты.ру»)», — предложил Медведев в ответ.

Зампред Совбеза отметил, что тогда в Европе подорожают продукты питания, а Россия получит больше ракет, дронов и тяжелых управляемых бомб.

25 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление главы Евросовета Антониу Кошты о выплате Россией «репараций» Украине профанацией с целью сохранить лицо. Парламентарий считает, что кредит Киеву в 90 миллиардов — это подарок, в надежде на еще год военного конфликта.