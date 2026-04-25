Мошенники нацелились на самокатчиков

РИА Новости: Мошенники начали клеить поддельные QR-коды на прокатные самокаты

Аферисты стали расклеивать поверх настоящих кодов на прокатных самокатах и велосипедах собственные стикеры с поддельными QR-кодами. Если пользователь перейдет по этим ссылкам, то он будет отправлен на фишинговые сайты, о чем рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

С установлением апрельского тепла в российских городах открывается сезон прокатов велосипедов и самокатов. По данным собеседников, при сканировании человек, пытающийся арендовать самокат или велосипед, попадает на фишинговую страницу. Там его просят ввести данные банковской карты для «аренды», а затем деньги идут мошенникам.

Основная целевая группа данной уловки — активные пользователи аренды электросамокатов, в том числе молодежь и туристы. Горожан и путешественников предупреждают, что необходимо использовать исключительно официальные приложения для аренды, а не сторонние сайты по QR-коду. Перед сканированием нужно проверить, не наклеен ли стикер поверх оригинального кода.

«Не вводите данные карты на сайтах, открывшихся после сканирования сомнительного QR-кода», — добавили в «Мошеловке».

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь дал москвичам советы по безопасной зарядке электросамоката. По его словам, средства индивидуальной лучше всего заряжать днем.