03:57, 25 апреля 2026Интернет и СМИ

Мошенники нацелились на самокатчиков

РИА Новости: Мошенники начали клеить поддельные QR-коды на прокатные самокаты
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Аферисты стали расклеивать поверх настоящих кодов на прокатных самокатах и велосипедах собственные стикеры с поддельными QR-кодами. Если пользователь перейдет по этим ссылкам, то он будет отправлен на фишинговые сайты, о чем рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

С установлением апрельского тепла в российских городах открывается сезон прокатов велосипедов и самокатов. По данным собеседников, при сканировании человек, пытающийся арендовать самокат или велосипед, попадает на фишинговую страницу. Там его просят ввести данные банковской карты для «аренды», а затем деньги идут мошенникам.

Основная целевая группа данной уловки — активные пользователи аренды электросамокатов, в том числе молодежь и туристы. Горожан и путешественников предупреждают, что необходимо использовать исключительно официальные приложения для аренды, а не сторонние сайты по QR-коду. Перед сканированием нужно проверить, не наклеен ли стикер поверх оригинального кода.

«Не вводите данные карты на сайтах, открывшихся после сканирования сомнительного QR-кода», — добавили в «Мошеловке».

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь дал москвичам советы по безопасной зарядке электросамоката. По его словам, средства индивидуальной лучше всего заряжать днем.

    Последние новости

    Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

    Фото бойцов ВСУ вызвало скандал на Украине

    Мошенники нацелились на самокатчиков

    Командир рассказал о подготовке к операции «Поток»

    На Украине одобренный кредит ЕС уже сочли недостаточным

    Москвичей предупредили о перекрытии движения

    В России прокомментировали возможное появление ядерного оружия в Финляндии

    На складе в США погибли десятки ленивцев

    «Радиостанция Судного дня» передала жуткий сигнал о чертовщине

    В Европе спрогнозировали неожиданный исход суда над Мадуро

    Все новости
