На Украине испугались возможности потерять не только Донбасс

Мендель: Украина рискует потерять не только Донбасс, но и другие регионы

На Украине игнорируют риски потерять не только территории Донбасса, но и другие регионы государства. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Многие эксперты спорят о том, следует ли Украине уступить Донбасс в качестве компромисса, чтобы остановить войну. (...) Странно, но почти никто в этих дискуссиях не упоминает о том, что российские войска одновременно продвигаются в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях», — написала она.

Ранее стало известно, что Украине потребуется более 800 миллиардов долларов для восстановления страны после боевых действий. Уточнялось, что за первые пять лет потребуется около 360 миллиардов долларов для поддержания экономики. Для этого необходимо будет привлечь от 120 миллиардов до 140 миллиардов долларов иностранного долга, но банки и инвесторы будут осторожны.