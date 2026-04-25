23:47, 24 апреля 2026Мир

НАТО предсказали тревожное изменение

Эксперт Тренин: «Новая» НАТО после своей трансформации не обрадует Россию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Inquam photos / George Calin / Reuters

Обновленный Североатлантический альянс, который может трансформироваться из-за возможной смены стратегии, не обрадует Россию. Таким мнением с корреспондентом информационной службы «Вести» поделился директор Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Дмитрий Тренин.

По его словам, новый план Европейского союза (ЕС) ставит НАТО на равные позиции в партнерских отношениях с Вашингтоном, поскольку кризис в альянсе достаточно серьезен.

«Та конфигурация военно-политическая в Европе, которая может сложиться в результате этого кризиса, нас, вполне вероятно, не обрадует», — спрогнозировал Тренин.

Он отметил, что одна из предлагаемых формул президента Финляндии Александра Стубба говорит о новом прочтении трансатлантического союза и его новой конфигурации. Она включает в себя не союз Соединенных Штатов и некоторого числа государств, а абсолютно новую концепцию, в которой возможен союз двух партнеров: североамериканского и европейско-канадского, считает эксперт.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли сможет провести серьезные реформы внутри НАТО. По его словам, в альянсе не спешат поддерживать инициативы, которые идут из Белого дома.

