05:29, 25 апреля 2026

Раскрыта личность погибшей под лавиной в Бурятии туристки

МЧС: Погибшей под лавиной в Бурятии оказалась женщина 1984 года рождения
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Руслан Яроцкий / Global Look Press

Погибшей в результате схода лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии туристкой оказалась женщина 1984 года рождения.
Об этом сообщило республиканское агентство ГО и ЧС во «ВКонтакте».

«В ходе поисковых работ спасателями обнаружено тело женщины 1984 года рождения», — говорится в сообщении. Отмечается, что судьба еще троих мужчин остается неизвестной.

В зоне схода снежной массы находилась туристическая группа, состоящая из семи человек. Троих человек обнаружили живыми, они выбрались из-под снежной массы самостоятельно. Один из трех туристов госпитализирован, еще двое находятся на амбулаторном лечении.

Группа не была зарегистрирована. Они поднимались к пику Конституции, но по пути попали под сход снега.

