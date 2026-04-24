21:35, 24 апреля 2026

Попавших под лавину в Бурятии туристов обнаружили

Попавших под лавину в Бурятии туристов обнаружили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Спасатели обнаружили живыми троих туристов, попавших под лавину в Бурятии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Группа туристов попала под сход снежной массы на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык. У них диагностировали травмы различной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь и доставили в лагерь, где передали медикам. Еще один путешественник был найден без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что трое из семи альпинистов получили травмы при сходе лавины в горах на западе Бурятии, еще четверо оказались погребены под снегом. Группа не была зарегистрирована. Они поднимались к пику Конституции, но по пути попали под сход снега.

