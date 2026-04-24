Появились подробности о погребенных под снегом в Бурятии альпинистах

СК России: Трое из семи туристов получили травмы при сходе лавины в Бурятии

Трое из семи альпинистов получили травмы при сходе лавины в горах на западе Бурятии, еще четверо оказались погребены под снегом. Появившиеся подробности сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Бурятии.

Известно, что группа не была зарегистрирована. Они поднимались к пику Конституции, но по пути попали под сход снега. Трое из них оказались в стороне и отделались лишь травмами.

Уточняется, что рядом с этим местом следователи СК проводят следственные действия по уголовному делу о смерти красноярских туристов во время спуска с пика Мунку-Сардык. Они намерены установить полную картину произошедшего.

Ранее три человека не выжили во время восхождения на гору Мунку-Сардык в Бурятии. По предварительным данным, у группы оборвалась связка. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.