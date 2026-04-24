13:43, 24 апреля 2026

Появились подробности о погребенных под снегом в Бурятии альпинистах

Зарина Дзагоева
Архивное фото. Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Трое из семи альпинистов получили травмы при сходе лавины в горах на западе Бурятии, еще четверо оказались погребены под снегом. Появившиеся подробности сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Бурятии.

Известно, что группа не была зарегистрирована. Они поднимались к пику Конституции, но по пути попали под сход снега. Трое из них оказались в стороне и отделались лишь травмами.

Уточняется, что рядом с этим местом следователи СК проводят следственные действия по уголовному делу о смерти красноярских туристов во время спуска с пика Мунку-Сардык. Они намерены установить полную картину произошедшего.

Ранее три человека не выжили во время восхождения на гору Мунку-Сардык в Бурятии. По предварительным данным, у группы оборвалась связка. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

    Последние новости

    «Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России

    Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

    Трамп оценил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

    Голикова заявила об «омолаживании» одной болезни в России

    В России призвали использовать «Кукурузники» против дронов

    Яхта экс-депутата КПРФ за 17,9 миллиона рублей затонула в Волге и попала на видео

    Дачников предупредили о новой мошеннической схеме

    Беспилотную опасность объявили в Чечне

    Хищения при строительстве Нахимовского училища достигли 300 миллионов рублей

    Глава МИД Ирана провел переговоры с Пакистаном о перемирии с США

    Все новости
