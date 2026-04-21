12:29, 21 апреля 2026

Стала известна возможная причина трагедии с туристами на горе в Бурятии

Shot: У туристов на горе в Бурятии оборвалась связка
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Стала известна возможная причина трагедии с туристами на горе Мунку-Сардык в Бурятии — у группы оборвалась связка, в результате чего трое людей получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что в красноярской группе было 15 человек, большинство из них — женщины. Несчастный случай произошел на плато горы, которое обдувается холодным ветром. После этого участка альпинисты обычно надевают специальные «кошки» на обувь и связываются веревкой.

Материалы по теме:
«Неужели я умру прямо здесь?» Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
«Неужели я умру прямо здесь?»Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
12 декабря 2020
Горнолыжный курорт Хибины — 2025-2026: сколько стоит отдых в Кировске Мурманской области и чем там заняться
Горнолыжный курорт Хибины — 2025-2026:сколько стоит отдых в Кировске Мурманской области и чем там заняться
17 декабря 2025

По предварительной информации, веревка в связке оборвалась, в результате чего три человека пострадали. К тому же резко изменилась погода: температура упала до минус 10 градусов, пошел мокрый снег, начался сильный ветер. Люди не выжили из-за обморожения.

Остальная группа направилась к хозяину придорожного кафе, чтобы передать записку с информацией о гиде по имени Никита, контактами МЧС и просьбой эвакуировать тела. Известно, что у хозяина кафе был квадроцикл. По дороге туристы встретили супружескую пару, которая сфотографировала листок и обратилась в экстренные службы. В настоящее время все участники восхождения поднялись к невыжившим. Предварительно, спасатели доберутся до них только через шесть часов.

Ранее стало известно о смерти при спуске с горы Мунку-Сардык троих человек. Товарищи замерзших туристов сообщили о трагедии с помощью записки. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

    Последние новости

    Путин высказался о ходе создания зоны безопасности на границе с Украиной

    Появился необычный прогноз Жириновского о возможной судьбе России

    Одесский ТЦК подтвердил задержание своих сотрудников после операции СБУ

    Коростелев вспомнил победу Большунова на Кубке мира в отсутствие норвежцев

    Путин заявил о долге властей перед жителями одного региона

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Самый большой в мире ледник окончательно разрушился

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Все новости
