Стала известна возможная причина трагедии с туристами на горе в Бурятии

Shot: У туристов на горе в Бурятии оборвалась связка

Стала известна возможная причина трагедии с туристами на горе Мунку-Сардык в Бурятии — у группы оборвалась связка, в результате чего трое людей получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что в красноярской группе было 15 человек, большинство из них — женщины. Несчастный случай произошел на плато горы, которое обдувается холодным ветром. После этого участка альпинисты обычно надевают специальные «кошки» на обувь и связываются веревкой.

По предварительной информации, веревка в связке оборвалась, в результате чего три человека пострадали. К тому же резко изменилась погода: температура упала до минус 10 градусов, пошел мокрый снег, начался сильный ветер. Люди не выжили из-за обморожения.

Остальная группа направилась к хозяину придорожного кафе, чтобы передать записку с информацией о гиде по имени Никита, контактами МЧС и просьбой эвакуировать тела. Известно, что у хозяина кафе был квадроцикл. По дороге туристы встретили супружескую пару, которая сфотографировала листок и обратилась в экстренные службы. В настоящее время все участники восхождения поднялись к невыжившим. Предварительно, спасатели доберутся до них только через шесть часов.

Ранее стало известно о смерти при спуске с горы Мунку-Сардык троих человек. Товарищи замерзших туристов сообщили о трагедии с помощью записки. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.