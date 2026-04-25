13:25, 25 апреля 2026

Россиян предупредили о неожиданной опасности популярных бытовых приборов

Фармацевт Золотарева: Увлажнители воздуха могут стать источниками плесени в доме
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

Увлажнители воздуха и аромадиффузоры могут принести больше вреда, чем пользы. О неожиданной опасности популярных бытовых приборов предупредила россиян кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, пишет «Газета.Ru».

Основная проблема кроется в длительном нахождении воды внутри прибора. В теплом и влажном резервуаре создается идеальная среда для размножения бактерий и грибов. Если устройство регулярно не чистить, оно может стать источником плесени в доме: микроорганизмы вместе с мелкодисперсным аэрозолем будут попадать в воздух, а затем — и в дыхательные пути человека, пояснила ученая.

По словам фармацевта, значение имеет и тип увлажнителя. Так, ультразвуковые модели распыляют воду без нагрева и используют ее полностью, но если жидкость не очищена, то вместе с влагой в воздух попадут и все вредные частицы. Паровые же увлажнители снижают микробную нагрузку за счет кипячения, но при неправильном уходе все равно могут навредить здоровью.

Аромадиффузоры добавляют к этому еще один неприятный фактор. При нагревании и смешивании с водой эфирные масла могут менять свойства и повышать нагрузку на дыхательные пути и слизистые оболочки — особенно, если прибор включен в закрытом помещении. В результате у жильцов может обостриться астма и другие хронические заболевания, заключила Золотарева.

Ранее россиян предупредили, что опасными для здоровья могут быть и кондиционеры. Неправильное использование устройства может ослабить иммунитет и спровоцировать заболевания.

