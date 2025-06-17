Россиян предупредили об опасности кондиционеров

Врач Бурнацкая: При неправильном использовании кондиционеры опасны для здоровья

При неправильном использовании кондиционеры опасны для здоровья людей. О рисках заболеть предупредила россиян врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая, ее слова передает РИАМО.

Эксперт уточнила, что сам по себе кондиционер и холодный воздух не вызывают простуду — возбудителями инфекции выступают вирусы и бактерии. Однако ослабить иммунитет и спровоцировать заболевание может неправильное использование устройства.

По словам Бурнацкой, важно следить за разницей температуры в помещении и на улице — она не должна превышать 7-10 градусов. Также не стоит находиться под прямым потоком холодного воздуха — лучше всего направить его вверх или в сторону. Чтобы воздух не был слишком сухим, в комнате нужно пользоваться увлажнителем или поставить емкость с водой.

Особенно важно регулярно чистить устройство: мыть фильтры оптимально раз в месяц, а вызывать специалистов для более глубокой очистки — раз в год. Помимо этого, не стоит забывать, что кондиционер не заменит чистый воздух — нужно открывать окна утром и вечером, когда на улице прохладно.

Ранее россиян предупредили, что за самовольную установку кондиционеров в квартире может грозит штраф. Особенно это касается зданий, признанных объектами культурного наследия.