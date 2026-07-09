Предсказано изменение роли США в урегулировании украинского конфликта

Политолог Перенджиев: США будут заниматься урегулированием на Украине только на словах

США будут заниматься урегулированием конфликта на Украине только на словах, полагает военный политолог и доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев. Таким образом он оценил в беседе с «Лентой.ру» участие Вашингтона в качестве посредника для заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом после обострения на Ближнем Востоке.

Ранее центральное командование Вооруженных сил США подтвердило возобновление ударов по Ирану.

Штаты уже отложили урегулирование конфликта на Украине, однако американский президент Дональд Трамп все время рассказывает, что они занимаются этим вопросом, обозначил политолог.

«Понятно, там был план, который передали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и так далее. Но я так хочу сказать: они будут на словах заниматься урегулированием конфликта на Украине. И, как всегда, это будет иметь для США все больше и больше второстепенный характер, а первостепенный все больше и больше будут иметь вопросы, связанные с Ближним Востоком, потому как на Украине воюют украинцы и европейцы в основном, а США непосредственно терпят удары на Ближнем Востоке от Ирана по своим базам», — высказался Перенджиев.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США. Там заявили, что удары были нанесены в качестве ответных мер «против американских нарушителей договоренностей». Незадолго до этого США атаковали Иран. Трамп при этом сообщил, что новые удары по Исламской Республике — это возмездие за атаки Тегерана на суда.

В преддверии саммита НАТО Украина отвергла мирный план Трампа из 28 пунктов и потребовала лучших условий соглашения.

