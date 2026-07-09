Россиянам описали опасности комариного укуса

Роспотребнадзор: От комара можно заразиться малярией и лихорадкой Западного Нила

От одного укуса комара человек может заразиться малярией, лихорадкой Западного Нила, японским энцефалитом и другими инфекциями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Если комар является переносчиком инфекции, то даже один укус потенциально может привести к инфицированию человека», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что переносчиками малярии, которая распространена в тропиках и субтропиках Африки, Азии и Латинской Америки выступают комары рода Anopheles (малярийные комары). Лихорадку Западного Нила и японский энцефалит передают комары рода Culex (кулексы, распространенные по всему миру) и некоторые другие виды, а лихорадку Денге, Зика и Чикунгунья — комар рода Aedes (комар желтолихорадочный, распространенный в тропических и субтропических областях, также может встречаться на юге России).

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что устойчивое потепление в Москве может привести к миграции тропических комаров.