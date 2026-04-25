13:38, 25 апреля 2026Экономика

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за камеру в квартире

Юрист Курбаков: За видеокамеру в съемной квартире грозит до пяти лет тюрьмы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom  

За установку видеокамеры в съемной квартире без согласия жильцов владельцу грозит до пяти лет тюрьмы. О наказании предупредил россиян юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков, пишет РИА Новости.

Эксперт пояснил, что такие действия нарушают конституционное право квартирантов на неприкосновенность частной жизни. Они попадают под статью 137 УК РФ, которая подразумевает штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Однако, если съемка ведется в ванной или спальне, срок заключения может вырасти до пяти лет.

Помимо этого, арендодателя могут оштрафовать на 15 тысяч рублей как физическое лицо или на 50 тысяч рублей как юридическое за нарушение закона о персональных данных. С хозяина также могут взыскать компенсацию морального вреда и убытки.

Камеры в квартирах для сдачи в аренду можно устанавливать только с письменного согласия жильцов. При этом устройства не могут быть направлены на частные зоны, а информация об их наличии должна находиться на видном месте, заключил Курбаков.

Ранее россиянам пригрозили тюрьмой за фиктивную прописку в квартире.

